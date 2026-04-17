Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın (18.04.2026) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde Lefkoşa Grand Pasha Hotel’de gerçekleşiyor. Gerçekleşecek genel kurulda Haziran ayında milli takımımızın da yer alacağı CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nun kura çekimi de yapılacak. Gerçekleşecek organizasyonda birçok federasyonun başkanının yanı sıra CONIFA Başkanı Per Anders Blind, CONIFA Avrupa Başkanı Alberto Rischio ile KTFF adına başkan Hasan Sertoğlu katılacak.

CONIFA üyesi tüm federasyonların başkan ve/veya temsilcilerinin katılacağı Olağan Genel Kurul toplantısının programı şöyle;

Saat 09.00: Olağan Genel Kurul’un Açılışı

Saat 13.45: Olağan Genel Kurul’un Kapanışı

Saat 14.00: Çalıştay

Saat 15.00: 2026 CONIFA Avrupa Şampiyonası Resmi Kura Çekimi

Saat 16.30: Basın Toplantısı