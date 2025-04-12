Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hükümet ortağı Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) bazı bakanlarının YDP’nin son eylemini eleştirmesine sert tepki gösterdi.

Arıklı, şunları kaydetti:

Hükümet ortağımız UBP'nin bazı bakanları YDP’nin eyleminin yanlış olduğunu söylüyorlar.

Onlara hatırlatırım:

1)Bu Hükumet tek parti Hükumeti değildir. YDP Hükumette diye iradesini ortaklarına teslim etmiş falan da değildir.

2)YDP Hükumet içerisinde diye hassasiyetlerini ortaya koymamazlık yapamaz.

3)Türkiye Büyükelçisine ve Türkiye’ye yapılan bir hadsizliğe cevap vermemek, YDP’nin tabanına anlatabileceği bir olay değildir.

4)Ortaklarımıza elbette saygımız var. Ama YDP bir eylem yapacağında kimseden izin alacak da değildir.