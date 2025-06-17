Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından her yıl merhum dernek üyesi Gültekin Mavigözlü anısına düzenlenen darts turnuvası gerçekleştirildi.

Yenicami Kulübü’nde bulunan Lefkoşa Darts Birliği Darts Salonunda gerçekleştirilen turnuva ile yıllarca Halkın Sesi Gazetesinde spor yazarlığı yapan Gültekin Mavigözlü anıldı.

Gültekin Mavigözlü Darts Anı Turnuvası’na merhum Gültekin Mavigözlü’nün oğlu Derviş Mavigözlü, KTSYD başkanı Necati Özsoy ile kalabalık bir KTSYD üyesi katıldı.

Çekişmeli ve keyifli maçların oynandığı Gültekin Mavigözlü Darts Anı Turnuvası’nın finalinde Necati Külahlılar ile Soydan Sakallı karşılaştılar. Oldukça çekişmeli geçen final maçında Soydan Sakallı 1 – 0 öne geçmesine rağmen, Necati Külahlılar maçı çevirip 2 – 1 kazanmayı başarırken, şampiyon oldu.

Gültekin Mavigözlü Darts Anı Turnuvası’na Soydan Sakallı 2. olurken, 3. İbrahim Özsoy, 4. Serkan Soyalan oldu.

Gültekin Mavigözlü Darts Anı Turnuvası sıralaması şöyle:

1)Necati Külahlılar

2)Soydan Sakallı

3)İbrahim Özsoy

4)Serkan Soyalan