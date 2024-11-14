Dünyanın bir çok ülkesinden sonra JEAN D'ARCEL medikal klinik Ayfer Yılmazcan kuruculuğunda artık Kıbrıs'ta hizmete girdi.

JEAN D'ARCEL' dünyanın bir çok ülkesinde üst düzey kliniklerde kullanılan, her gelişimi, en yüksek etkinlik ve tolere edilebilirlik standartlarında olup, Almanya'da, kendi son teknolojiye sahip üretim tesislerinde gerçekleştirilmektedir.

Mekanın açılışı geçtiğimiz Cumartesi Ulusal Birlik Partisi Miletvekilli Zorlu Töre tarafından gerçekleşen açılışa çok sayıda seçkin konuk katıldı

Tüm ürünler JDA Ar-Ge uzmanları tarafından tasarlanmıştır. Farklı, etkili aktif bileşenlerin kombinasyonları en iyi sonuçlara yol açar.

Uzun yıllara dayanan deneyim, kendi araştırma, geliştirme ve akademi ekibi ile düzenli eğitiminin yanı sıra laboratuvar ve üretimdeki en modern teknoloji, estetik tıp, dermatoloji ve kozmetik cerrahideki en son bulguların etkili cilt bakımına uygulanmasının temelini oluşturmaktadır. .

JEAN D’ARCEL CLINIQU olarak aynı kalite standartları ile tüm dünyada değer kazanmış ve bu anlayışıyla hastalarına en iyi hizmeti sunmaktadır.

Kliniklerimizde son teknoloji, kesin sonuca ulaştıran cihazların yanı sıra uzman doktor kadromuz ile medikal estetik alanında da doğal ve sağlıklı güzellik uygulamaları titiz bir şekilde yapılmaktadır.



