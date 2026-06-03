Hollanda, Tunus ve İsveç ile F Grubu'nda yer alan Japonya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma hikayesi

Teknik direktörlüğünü Hajime Moriyasu'nun yaptığı Japonya, Asya Elemeleri ikinci turunda Kuzey Kore, Suriye ve Myanmar ile aynı grupta yer aldı. Oynadığı maçlarda 24 kez rakip fileleri havalandıran Japonlar, rakiplerinin gol atmasına izin vermedi ve gol yemeden namağlup üçüncü tura yükseldi.

Japonlar üçüncü turda Çin Halk Cumhuriyeti, Bahreyn, Suudi Arabistan, Endonezya ve Avustralya'nın olduğu grubu da 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle lider noktaladı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.