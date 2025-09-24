Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye adına yarıştığı Balkan Şampiyonası'nda birinci olan Kıbrıslı binici Ada Şerif Sandallı’yı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, kabul sırasında yaptığı konuşmada, “Sevgili kardeşimiz Ada Şerif Sandallı, göğsümüzü kabartmıştır, gururumuz olmuştur, tebrik ederiz” dedi.

Sandallı’dan çalışmaları ve Balkan Şampiyonası hakkında bilgi alan Amcaoğlu, ona destek vereceklerini ve başarılı tüm sporculara sahip çıkmanın hükümetin hassasiyetleri arasında olduğunu söyledi.

Sırbistan’da 3–7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan Sandallı, iki parkurda da hatasız performans sergileyerek büyük bir başarıya imza attı. Sandallı’nın katkısıyla Türkiye Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’nda 1’incilik kürsüsüne çıktı.