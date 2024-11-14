Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaraylı futbolcu IsmailJakobs'un sağ soleus kasında üçüncü derece lezyon tespit edildiğini açıkladı. IsmailJakobs'un en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

Senegal Federasyonunun resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"14 Kasım 2024'te Burkina Faso-Senegal ve 19 Kasım 2024'te Senegal-Burundi karşılaşmalarına çağrılan oyuncu IsmailJakobs, 10 Kasım 2024'te kulübü ile çıktığı maçta sakatlandı. Kulübü Galatasaray tarafından 11 Kasım 2024'te İstanbul'da yapılan MR incelemelerinde sağ bacakta soleus kasında 3. derece lezyon tespit edildi. Bu nedenle IsmailJakobs Kasım ayı periyodundaki milli maçlarda yer alamayacak."

Galatasaray'dan yapılan açıklama ise şöyle:

''Trendyol Süper Lig’in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hisseden IsmailJakobs’unsponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşiltendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.''