Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine 52 yaşındaki Hakan Keleş getirildi.

Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Kargılı ve Sakar GG’de Kargılı ve Sakar GG’de

Kasımpaşa, 11. haftada Beşiktaş karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in geride kalan 12 haftasında topladığı 14 puanla 9. sırada yer alıyor.