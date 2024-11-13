Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine 52 yaşındaki Hakan Keleş getirildi.

Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Kasımpaşa, 11. haftada Beşiktaş karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in geride kalan 12 haftasında topladığı 14 puanla 9. sırada yer alıyor.