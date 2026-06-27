Jeologlar tarafından Sahra Çölü'nün ücra bir noktasında bulunan göktaşı üzerinde yapılan detaylı incelemeler, taşın doğrudan Ay kökenli olduğunu ortaya çıkardı.

Laboratuvarda saptanan aşırı ısı ve basınç katmanları, bu parçanın güneş sisteminin ilk dönemlerindeki devasa bir çarpışma neticesinde koptuğunu gösterdi.

İlk bakışta sıradan çöl meteoritlerinden ayırt edilemeyen parça, gelişmiş mikroskoplar altında incelendiğinde benzersiz yapısal farklılıklar sergiledi. Colorado Boulder Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırmalarda, mineral yapısındaki yüksek basınç izleri analiz edilerek taşın geçmişi inceleniyor.

Elde edilen yapısal veriler, bu göktaşının bilinen diğer ay örneklerine kıyasla çok daha yüksek enerjili ve yıkıcı bir darbe dalgasına maruz kaldığını gösterdi. Jeologlar, taşın kimyasal bileşimini güneş sisteminin erken dönem kayıtlarıyla karşılaştırarak net veriler elde etmeye çalışıyor.

Bilimsel hipotezlere göre, milyonlarca yıl önce Ay yüzeyine çarpan devasa bir gök cismi, bu kaya parçasını uydunun yerçekimi eşiğini aşacak bir hızla uzay boşluğuna fırlattı. Uzun süre boyunca yörüngede kontrolsüz şekilde sürüklenen enkaz, zamanla Dünya'nın çekim alanına girdi.

Atmosfere girmesinin ardından yanarak küçülen parça, çöl kumlarının üzerine düştü. Araştırmacılar, gezegenlerin gelişim sürecine dair kritik veriler barındıran bu tür gök taşlarının tespiti ve analizi için bölgedeki saha çalışmalarını sürdürüyor.