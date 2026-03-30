Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) iş birliğiyle düzenlenen KKTC üniversitelerinde eğitim gören şiir tutkunlarını bir araya getiren “IV. Kamil Özay Şiir Yarışması” tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin elde ettiği birincilik ve ikincilik dereceleri, üniversitenin edebiyat ve sanat alanındaki güçlü akademik birikimini bir kez daha gözler önüne serdi.

Lefkoşa Sanat Merkezinde yoğun katılımla gerçekleşen ödül töreninde, genç şairler sahne aldı. Etkinlik, sadece ödül töreni ile sınırlı kalmayıp, Lirik Şiir Grubu’nun özel şiir dinletisi ile katılımcılara ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Katılımcıların sahnede paylaştıkları şiirler, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Etkinliğin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şevket Öznur ile edebiyat öğretmeni ve Lirik Şiir Grubu üyesi Yıltan Taşçı, merhum Kıbrıslı Türk şair ve yazar Kamil Özay’a ilişkin anılarını paylaşarak şiirler seslendirdi. Merhum şairin eşi Ayten Özay da etkinlikte okuduğu şiirlerle geceye duygu dolu anlar kattı.

Ödül Sahipleri Belli Oldu

Serbest konu kapsamında hazırlanan şiirler, alanında uzman jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi. Jüri üyeleri arasında; Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Burak Gökbulut, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tülay Kaya Tekman, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgay Akalın, Şair Yıltan Taşçı ile Şair Altay Burağan yer aldı.

Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılar, maddi ödüller ve plaketlerle onurlandırıldı. Birincilik ödülüne Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Zeliha Kurt (Ömrümün En Güzel Mevsimi) layık görülürken, ikincilik ödülünü yine Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Beyzanur Kartal (Toprağın Bağrında Kızıl Laleler) kazandı. Üçüncülük ödülü ise Girne Amerikan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Nida Yılmaz’ın (Bayrağıma Düşen Bir Damla Kan) oldu.