Hükümetin hayat pahalılığına ilişkin yasa düzenlemesine karşı daha önce de sokağa çıkan kamuda örgütlü sendikalar ve sivil toplum örgütleri, dün yeniden genel grev yaptı ve Meclis önünde eyleme gitti. Lefkoşa’da farklı noktalardan yürüyüşe geçen binlerce kişi ilk olarak Meclis önünde kurulan platformda buluştu.

Eylemciler Cumhuriyet Meclisi’nin yan tarafında bulunan yolda Meclis içini yansıtacak dev ekran sahne kurdu.

Polis, Meclis girişinde itfaiye araçları ve bariyerlerle yoğun güvenlik önlemi aldı.

Eyleme bazı siyasi partiler ile belediye başkanları da destek verirken, sendika başkanları alanda kurulan sahneden konuşmalar yaptı. Öte yandan CTP Milletvekilleri de Meclis önünde eylemcilerin arasına katılarak destek belirtti.

Konuşmalar sırasında Meclis giriş kapısına yönelen eylemciler, çevik kuvvet ve

polis tarafından durduruldu. Yaşanan arbede sonucu yaralananlar oldu.

Arbede sırasında bir polis fenalaştı, yere yığıldı. Eylemciler polise yardım etti, arbede kısa süreyle durdu.

Meclis önünde polis ile eylemciler arasında çıkan arbedede bir gezeteci de yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Meclisin dört bir yanındaki polis barikatları eylemciler tarafından teker teker

aşıldı. Binlerce eylemci polis barikatını yıkıp, Meclis Genel Kurul'un yapıldığı bölüme doğru yürüdü.

İtfaiye araçları barikatını da aşan eylemciler "Birlik, mücadele, dayanışma" ve "Hükümet istifa" sloganlarıyla Meclis binası önüne yürüdü.

Eylemciler burada da "Direne direne kazanacağız" , "Hırsızlar dışarı" ve "Ünal pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" sloganları attı.

Meclis önünde bir grup eylemci ve polis arasında başlayan kısa süreli arbede sonrası tüm eylemciler kol kola girerek polis barikatına doğru yürüdü. Protestocular "Hükümet istifa" "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı.

Olayların ardından bazı eylemciler tutuklanırken daha sonra serbest bırakıldı.

Eylemde tansiyon yükselmeye devam ederken sendika temsilcileri hükümete (saat 13:15 itibariyle) "yarım saatiniz var" açıklaması yaptı, yasa gücünde kararnamenin geri çekilmesini istedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel "Yarım saat içinde istifa etmez veya kararnameyi geri çekmezsiniz Meclis Genel Kurulu'nun yapıldığı binanın içine gireceğiz" dedi.