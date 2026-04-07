Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile dün bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliğinde, ara bölgede Misyon Şefi’nin konutunda gerçekleşen görüşme saat 16:40’da başladı.

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum lider Nikos Hristodulidis arasında gerçekleştirilen görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini ve verimli bir istişare yapıldığını açıkladı.

BM tarafından yapılan açıklamada, "Taraflar, hem esas konular hem de ileriye dönük süreç hakkında görüş alışverişinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklama şöyle:

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin konutunda bir araya geldi. Görüşme olumlu bir atmosferde gerçekleşti ve verimli bir istişare yapıldı. Taraflar, hem esas konular hem de ileriye dönük süreç hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Liderler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs meselesine yönelik kararlı bağlılığını ve sürece aktif katılımını memnuniyetle karşıladı. Bu bağlamda, onun çabalarına destek vermeye hazır olduklarını yinelediler.

Ayrıca güven artırıcı önlemler kapsamında kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdiler. Temsilcilerine, kalan konuların nihai hale getirilmesi amacıyla görüşmeleri sürdürme talimatı verdiler.

Son olarak liderler, daha somut açıklamalar yapma hedefiyle Nisan ayı sonuna kadar yeniden bir araya gelme konusunda mutabakata vardı.