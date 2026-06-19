2026 Dünya Kupası B Grubu'nda birer puanlı İsviçre ve Bosna Hersek karşı karşıya geldi.

Kaliforniya'daki SoFi Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İsviçre ikinci yarının som 16 dakikasında açıldı. Manzambi ile 74'te öne geçen İsviçre, 84'te Vargas ile farkı 2'ye çıkardı. Manzambi, 90'da bir kez daha atarken, Xhaka, 90+6'da penaltıdan skoru tayin etti. Bosna Hersek'te Mahmic 90+3'te ağları havalandırdı.

Bosna Hersek'i 4-1 yenen İsviçre ilk galibiyetini aldı ve puanını 4 yaptı. Bosna Hersek ise 1 puanda kaldı.