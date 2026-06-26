Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun'un asgari ücretle ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Arhun'un her dönem asgari ücrete yönelik eleştirilerde bulunduğunu söyleyen Bıçaklı, hayat pahalılığı nedeniyle yapılan düzenlemelerin maaş artışı değil, alım gücünü korumaya yönelik bir uygulama olduğunu vurguladı.

Hayat pahalılığı oranında yapılan düzenlemelerin yanlış yorumlandığını belirten Bıçaklı, "Hayat pahalılığı nedeniyle verilen rakam artış değildir. Bu, insanların düşen alım gücünü yerine koymak için verilen hayat pahalılığı ödeneğidir. Dünyanın her yerinde uygulama böyledir. Metin Arhun bilmiyorsa öğrensin." dedi.

Bıçaklı, milletvekili maaşlarıyla asgari ücret arasındaki farkın büyüklüğüne dikkat çekerek, "450 bin lira maaş alan milletvekilleri dururken 50 bin lira maaş alan asgari ücretliyi sürekli hedef almak ayıptır, vicdansızlıktır." ifadelerini kullandı.

Dört kişilik bir ailenin mevcut asgari ücretle geçinmesinin mümkün olmadığını savunan Bıçaklı, "Bu maaşı Metin Arhun Bey'e versinler, dört kişilik ailesini nasıl geçindirecekse ona göre konuşsun." dedi.

Asgari ücret tartışmalarının her yıl yeniden yaşanmasına gerek olmadığını belirten Bıçaklı, çözümün asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi olduğunu söyledi.

"Bu yapıldığı takdirde her dönem aynı tartışmalar yaşanmaz." diyen Bıçaklı, asgari ücretin işverenlerin keyfine göre belirlenemeyeceğini ifade etti.

İşverenlerin daha düşük ücretlerle işçi çalıştırmak istediğini öne süren Bıçaklı, "Onlara kalsa insanları ayda 100 dolara çalıştırmak isterler. Emeği sömürmek, insanları adeta esir gibi çalıştırmak isteyenlere müsaademiz olmayacak." dedi.