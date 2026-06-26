Meclisten yapılan açıklamaya göre Öztürkler, ziyarette TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan ve Asamble yetkilileriyle bir araya geldi.

Öztürkler’e ziyarette Meclis Başkanlık Divanı üyeleri UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ile KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer eşlik etti.

Görüşmede konuşan Öztürkler, KKTC’nin Türk dünyasıyla bütünleşme hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhuriyet Meclisi ve milletvekillerinin TÜRKPA’nın birçok etkinliğinde KKTC’yi temsil ettiğini ifade eden Öztürkler, bu platformlarda çalışmalara katkı sunduklarını ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.

TÜRKPA’nın KKTC’nin uluslararası görünürlüğüne katkı sağladığını kaydeden Öztürkler, desteklerinden dolayı Genel Sekreter Hasan’a teşekkür etti ve iş birliğinin geliştirilmesini temenni etti.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasının tarihi bir adım olduğunu belirten Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda KKTC’nin tanınması ve Türk devletleriyle siyasi ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çağrılarının önem taşıdığını söyledi.

- "Ortak tarih, dil, kültür ve manevi değerler Türk devletlerini birbirine bağlıyor”

Öztürkler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova’nın da KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu her fırsatta dile getirdiğini ifade etti.

Ortak tarih, dil, kültür ve manevi değerlerin Türk devletlerini birbirine bağlayan unsurlar olduğunu kaydeden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde en büyük desteği Türk devletlerinden beklediğini söyledi.

Son dönemde özellikle Azerbaycan’ın KKTC’ye yönelik desteğinin eğitimden kültüre, spordan farklı alanlara kadar giderek arttığını belirten Öztürkler, buna ek olarak, Genel Sekreter Hasan’ın uzun yıllardır KKTC’nin haklı davasına destek verdiğini ifade ederek, katkıları için teşekkür etti.

- Çolakoğlu: “Haklı davamızı anlatabildiğimiz her platform büyük önem taşıyor”

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu da konuşmasında, TÜRKPA gibi uluslararası platformlarda yer almanın Kıbrıs Türk halkının sesini doğrudan duyurabilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Kendi meselelerini doğrudan anlatabilmenin haklı davalarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığını belirten Çolakoğlu, bu tür platformlarda daha fazla yer almanın uluslararası alanda desteği güçlendireceğine inandıklarını ifade etti.

Çolakoğlu, TÜRKPA yönetiminin KKTC’ye gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

- Küçük: “Türk dünyasının geleceğini gençler inşa edecek”

UBP Milletvekili Hasan Küçük ise Türk dünyasının geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirterek, öğrenci değişim programları gibi projelerin hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bir eğitimci olarak gençlere ortak tarih, milli değerler ve ortak gelecek bilinci kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Küçük, bu yönde yürütülen çalışmalardan dolayı TÜRKPA yönetimini kutladı.

Küçük, KKTC’nin gözlemci statüsünün daha da güçlendirilmesinin Kıbrıs Türk halkı için önemli bir moral kaynağı olacağını belirtti; Türk dünyasının ayrılmaz bir ferdi olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

- Hasan: “KKTC ile gönül bağımız 1999’dan bu yana güçlenerek devam ediyor”

TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan da Türk dünyasında devlet başkanları arasında sergilenen dayanışmanın örnek teşkil ettiğini söyledi.

KKTC ile kişisel bağlarının 1999 yılında adaya yaptığı ilk ziyaretle başladığını belirten Hasan, o tarihten bu yana KKTC’nin gönüllü bir elçisi gibi çalıştığını ve Kıbrıs Türk halkının davasına gönülden bağlı olduğunu ifade etti.

Hasan, gençler arasında eğitim, kültür ve öğrenci değişim programlarının geliştirilmesinin Türk dünyasının geleceğine yapılacak en önemli yatırımlardan biri olduğunu kaydetti; kardeşlik bağlarının bu şekilde daha da güçleneceğini belirtti.

Haziran ayı başında Kırgızistan’da gerçekleştirilen TÜRKPA Hukuk ve Dış İlişkiler Komisyonu toplantısına KKTC milletvekillerinin katılımının sağlandığını anımsatan Hasan, zaman zaman uluslararası baskılar nedeniyle zorluklar yaşansa da kardeş ülkelerin KKTC’ye destek verme iradesini sürdürdüğünü belirtti.

Azerbaycan ile KKTC arasındaki dostluk grubunun kurulmasının da sürecin önemli kilometre taşlarından biri olduğunu kaydeden Hasan, TÜRKPA Genel Merkezi’nde KKTC bayrağının dalgalanmasının Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi.