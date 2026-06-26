Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası önceki gün başarıyla icra edildi.

Tatbikat, KKTC ve Türkiye’den askeri ve sivil unsurların katılımıyla, Doğu Akdeniz’de Gazimağusa açıklarında KKTC karasuları dışında Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde icra edildi.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’nün de izlediği tatbikat, gerçeğini aratmayan, nefes kesen iki senaryoda icra edildi.

İlk senaryo gereğince, Gazimağusa açıklarında, KKTC karasuları dışında Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde; içerisinde çok sayıda göçmen bulunan kuru yük gemisi ile bir ticari yatın çarpışması sonrasında kazazedeler kurtarılırken, göçmenler tarafından yük gemisinde çıkarılan yangına müdahale edildi.

İkinci senaryoda ise İzmir’den Kalecik istikametine intikal eden akaryakıt tankeri ile Gazimağusa’dan Mersin’e intikal etmekte olan ticari geminin çarpışması sonucunda denize düşen kazazedeler kurtarıldı. Kurtarılan kazazedeler helikopter ile en yakın sağlık kuruluşlarına intikal ettirildi.

Tatbikata, Türkiye’den Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; KKTC’den de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Havacılık Birlik Komutanlığı/ Arama Kurtarma Birliği, Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi katıldı.

Ayrıca tatbikatı TCSG Yaşam gemisinden Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin ailesinin yanı sıra, Türkiye ve KKTC’den çok sayıda basın mensubu takip etti. Azerbaycan, Pakistan, Libya Gambiya, Zambiya, Ruanda, Sierra Lone ve Somali’den askeri ataşeler gözlemci olarak yer aldı.