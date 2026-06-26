Gazimağusa ve Girne kaymakamlıklarından alınan bilgiye göre, Gazimağusa'daki tören 1 Temmuz çarşamba günü saat 09.30'da Zafer Anıtı’nda düzenlenecek.

Anıta, protokol sırasına gören çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma da yapılacak.

Öte yandan Girne'deki tören Girne Kordonboyu Atatürk Büstü'nde saat 09.00'da başlayacak.

Büste çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak şiir okunacak.

1 Temmuz, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 1926’da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onaylanarak yürürlüğe giren kanunla Türkiye karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine ve Türk denizcilerine verilmesinin yıl dönümü olarak KKTC'de de kutlanıyor.