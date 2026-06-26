İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, Kıbrıs TV'de programa katılarak kamu maaşları, asgari ücret ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arhun, kamu maaşlarına müdahale edilememesinin ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini savunarak, devletin son üç yılda maaş ödemeleri için yaklaşık 500 milyon dolar borçlanmak zorunda kaldığını söyledi.

Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başına düşen milli gelirin ortalama 40 bin euro, asgari ücretin ise yaklaşık bin 500 euro seviyesinde olduğunu belirten Arhun, bu oranın Avrupa'da yaklaşık yüzde 4, Türkiye'de yüzde 5 ve Güney Kıbrıs'ta yüzde 3 olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs'ta ise kişi başına düşen milli gelirin yaklaşık 15 bin euro, asgari ücretin ise bin 200 euro seviyesinde olduğunu kaydeden Arhun, bu oranın yüzde 7,5'e ulaştığını savundu.

Arhun, Sadık Gardiyanoğlu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde asgari ücretin 600 sterlin seviyesinden 900 sterlinin üzerine çıkarıldığını belirterek, "İp burada koptu." ifadelerini kullandı.

Dünyanın hiçbir yerinde reel anlamda yüzde 50'lik bir asgari ücret artışının görülmediğini öne süren Arhun, hayat pahalılığı dışında diğer ekonomik verilerin de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nda yer alan sendikaların kamu sendikası olduğunu ifade eden Arhun, bu sendikaların özel sektör çalışanlarından çok kamu çalışanlarını düşündükleri yönünde bir izlenimi olduğunu dile getirdi.

Arhun, asgari ücret artışına karşı olmadıklarını ancak kararların ekonomik veriler ışığında alınması gerektiğini kaydetti.