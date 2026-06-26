Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora’nın Kıbrıs Postası’nda yayımlanan bir haberinin altına hakaret (zem ve kadih) içerikli ifadeler yazan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi Üyesi Abdullah İşkey hakkında açılan hukuk davasında karar çıktı.

Baybora tarafından açılan davayı karara bağlayan mahkeme, Abdullah İşkey’in davacı Mustafa Baybora’ya 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kararda, söz konusu tazminatın 5 Şubat 2026 tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesine karar verildi.

Mahkeme ayrıca, İşkey’in 20 bin 875 TL tutarındaki dava masraflarını, bu tutara 20 Mayıs 2026 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ve yüzde 16 KDV ile birlikte ödemesine de emir verdi.

Böylece mahkeme, hakaret içerikli paylaşım nedeniyle davacı lehine hem tazminata hem de yargılama giderlerinin davalı tarafından karşılanmasına hükmetmiş oldu.