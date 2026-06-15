FIFA 2026 Dünya Kupası (FIFA 2026) F Grubu ilk maçında İsveç ile Tunus, Meksika’nın Monterrey kentindeki Monterrey Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan İsveç, 7. dakikada Yasin Ayari'nin golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren İskandinav ekibi, 30. dakikada Alexander Isak'ın ağları havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı: 2-0

Tunus ise 43. dakikada Omar Rekik'in kaydettiği golle farkı 1'e indirdi ve soyunma odasına umutlu gitti.: 2-1

İsveç ikinci yarıda daha da coştu

Ancak ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Avrupa temsilcisi, 59. dakikada Viktor Gyökeres'in golüyle farkı yeniden 2'ye yükseltti: 3-1

İsveç, 84. dakikada Mattias Svanberg ile skoru 4-1'e taşıdı. Maçın 90+6. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Ayari, kendisinin ikinci, takımının ise 5. golünü kaydetti.

Karşılaşmayı 5-1 kazanan ve hanesine 3 puan yazdıran İsveç, F Grubu'nda ilk maçlar sonunda önemli bir avantaj elde ederken, Tunus ise turnuvaya ağır bir yenilgiyle başladı.

Bu arada İsveç'te 2 gol atan Yasin Ayari, 1 gol ve 2 asist yapan Alexander Isak ile 1 gol ve 1 asiste imza atan Viktor Gyökeres mücadelede öne çıkan isimler oldu.

Tunus Milli Takımı'nda forma giyen Kasımpaşalı Adem Arous ile Mortadha Ben Ouanes ise maçta forma şansı bulamadı.