FIFA 2026 Dünya Kupası (FIFA 2026) E Grubu ilk maçında Afrika ekibi Fildişi Sahili ile Güney Amerika temsilcisi Ekvador, ABD’nin Philadelphia kentindeki Philadelphia Stadyumu'nda karşılaştı.

Büyük mücadeleye sahne olan ve takımların kale direklerine takıldığı mücadelede istediğini alan ekip, Afrika ekibi oldu.

Fildişi Sahili, 90. dakikda Amad Diallo'nun şık golüyle 1-0 öne geçti. Golün asistini Galatasaray'da- forma giyen Wilfired Singo yaptı.

Müsabaka Fildişi Sahili'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Fildişi hanesine 3 puan yazarken Ekvador, ilk maçtan eli boş ayrıldı.

Fildişi Sahili'nde Süper Lig rüzgarı

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Süper Lig temsilcilerinde forma giyen oyuncular da mücadelede sahne aldı.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, Galatasaray'ın stoperi Wilfried Singo ve Çaykur Rizespor'un kalecisi Yahia Fofana maçta 90 dakika görev yaptı.

Trabzonspor forması giyen Christ Inao Oulai, 77. dakikada oyuna dahil olurken Başakşehir'in oyuncusu Christopher Operi, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Fildişi Sahili, E Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya ile Ekvador ise Curaçao ile karşılaşacak.