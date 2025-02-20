T&T Havalimanı İşletmeciliği, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Ercan'dan İstanbul'a ve İstanbul'dan Ercan'a yapılacak bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, THY965 ECN-IST, THY960 IST/ECN, THY961 ECN/SAW, THY966 IST/ECN ve THY967 ECN/IST seferleri iptal edildi. Ayrıca, PGT1912 SAW/ECN, PGT1913 ECN/SAW, PGT1916 SAW/ECN, PGT1917 ECN/SAW, PGT1922 SAW/ECN ve PGT1923 ECN/SAW uçuşlarının yanı sıra VF155 SAW/ECN ve VF156 ECN/SAW seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgileri ilgili hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri gerektiğini belirtti.