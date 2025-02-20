Kuzey Kıbrıs’ın en köklü sanat etkinliklerinden biri olan ve bu yıl 21’incisi düzenlenecek "Kıbrıs Tiyatro Festivali", Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek.

Festival kapsamında belediyeler arasındaki iş birliğini hayata geçiren protokol, bugün Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda törenle imzalandı.

Protokole, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay imza koydu.

Törene, belediye yetkilileri ve tiyatro camiasının önemli isimleri katılırken, Harmancı, Şenkul ve Uluçay birer konuşma yaptı.

Harmancı

Etkinlikte ilk sözü alan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, tiyatronun toplumsal dönüşümdeki önemine vurgu yaparak, Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne belediyelerinin iş birliğiyle bu yıl festivalin daha da güçlendiğini belirtti.

Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin 20 yıldır tiyatronun ışığını Lefkoşa’dan yükselttiğini ve sahneleri aydınlattığını ifade eden Harmancı, “Bu ışığı üç büyük belediye olarak daha da güçlendiriyor, bu büyük buluşmanın heyecanını taşıyoruz.” dedi.

“Festivali yeniden ortak bir ruhla büyütüyoruz”

"Tiyatro bir araya gelmektir. Tiyatro dayanışmadır. Tiyatro birlikte var olmaktır. İşte bu yıl üç belediyemizin ortak vizyonuyla, tiyatroda beklenen ve özlenen iş birliğini yapıyor, geçmişte olduğu gibi, festivali yeniden ortak bir ruhla büyütüyoruz." ifadelerine yer veren Harmancı, üç farklı şehrin iş birliğinin, tiyatronun kapsayıcı ve dönüştürücü gücünü daha geniş kitlelere ulaştırma kararlılığının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

"Tiyatro, karşıtlıkların buluşma noktasıdır" diyen Harmancı, sahnenin hayat gibi zıtlıklarla dolu olduğunu belirterek, “Tiyatronun evrensel simgesindeki bir mutsuz ve bir mutlu karakter gibi, karşıtlıklar birbirini tamamlar. Ve biz, bu gerçeği sahnede yeniden ve yeniden hatırlıyoruz.” diye konuştu.

"Tiyatro ihtiyaç duyulan nefes olmaya, bu yolda ışık tutmaya devam edecek"

"Sanatın olduğu yerde özgürlük, sanatın olduğu yerde umut vardır" sözleriyle, festivalin sadece bir sanat etkinliği olmadığını, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı artıran bir platform olduğunu dile getiren Harmancı, tiyatronun, ihtiyaç duyulan nefes olmaya ve bu yolda ışık tutmaya devam edeceğine dikkat çekti.

Konuşmasının devamında, tiyatronun savaşlar, zorunlu göçler, açlık, yoksulluk ve her türlü zulme karşı bir başkaldırı niteliği taşıdığını da belirten Harmancı, “Tiyatro, umudun ve mücadelenin sesidir.” ifadelerine yer verdi.

Bu yıl 21. yaşını kutlayan Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin, Girne ve Gazimağusa belediyelerinin iş birliği ile daha özgüvenli ve kararlı bir şekilde düzenleneceğini belirten Harmancı, "Bu iş birliğini, kültür sanat alanındaki ortak çalışmalar için önemli bir adım olarak görüyorum" dedi ve bu iş birliğinde emeği olanlara teşekkür etti.

Harmancı, "Tiyatro için çarpan tüm kalplere; iyi seyirler Lefkoşa, iyi seyirler Girne, iyi seyirler Gazimağusa, iyi seyirler Kıbrıs" diyerek sözlerini tamamladı.

Şenkul

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün birlikte hareket etme özlemini dile getirdi.

“Bu ortaklaşma, Kıbrıs Türkü’nün son dönemde duyduğu en büyük özlemlerden biridir.” ifadelerine yer veren Şenkul, festival aracılığıyla tüm Kıbrıs’ı ayağa kaldırmak için gerekli adımları atan ve 20 yıldır bu etkinliği lokomotif gibi düzenleyen Lefkoşa Türk Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Sadece bu yıl değil, gelecekte de bu iş birliğini sürdüreceğiz”

Girne Belediyesi olarak son iki yıldır “Girne Festivali” düzenlediklerini hatırlatarak, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin tiyatrosu ve orkestrasıyla kendilerine sınırsız destek verdiğini belirten Şenkul, bu birlikteliği sağlamak adına, Girne Belediyesi olarak sadece bu yıl değil, gelecekte de bu iş birliğini sürdüreceklerini dile getirdi.

Kıbrıs’ı temsil eden bir mesaj vermek gerektiğini de belirten ve “Buralara daha çok sahip çıkmalıyız. Tiyatro da her zaman olduğu gibi burada lokomotif bir görev üstlenecektir. Sanatçılarımıza şimdiden emeklerine sağlık diyorum.” şeklinde konuşan Şenkul, belediyelerin kültür sanat departmanlarının zorlu bir süreçten geçeceğini söyledi.

Haziran ayında gerçekleştirilecek festivalde tüm halkın katkı sağlayacağına inandığını belirten Şenkul, “Ülkemize dair umutlu konuların az olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu da bana göre umut beslememiz gereken bir organizasyondur. Biz birlikte Girne’yiz diyorduk ama biz birlikte Kıbrıs’ız.” diyerek sözlerini tamamladı.

Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuşmasının başında Kıbrıs Türk tiyatrosuna her zaman öncülük ettiğini belirttiği sanatçı Yaşar Ersoy'a teşekkür etti.

Uluçay, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin tiyatroya olan katkılarına da değinerek, “Sayın Mustafa Akıncı'nın liderliğinde başlayan bu süreç, daha sonra Sayın Mehmet Harmancı'nın özverisiyle devam etti.” dedi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, ülke tiyatronun gelişmesine büyük katkılar sağladığını dile getirdi.

-“Halkın normalleşmesi için sanatı bir araç olarak kullandık”

Sanatın önemine vurgu yapan ve “Sanat, sadece bir hayal değil. Mutlaka olması gereken bir şeydir.” ifadelerini kullanan Uluçay, 6 Şubat 2023'te yaşanan acı olayın (depremin) ardından Gazimağusa'da halkın normalleşmesi için sanatı bir araç olarak kullandıklarını söyledi.

Süleyman Uluçay, Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin büyümesini umduğunu belirterek, "Kıbrıs'ı bütün olarak bir tiyatro festivali düzenlediğini görmek istiyorum." diye konuştu.

Uluçay, tiyatro sanatçılarına ve özellikle Yaşar Ersoy'a teşekkür ederek etkinliğin başarıyla geçmesini diledi.

Festival haziran ayında…

21. Kıbrıs Tiyatro Festivali, bu yıl haziran ayında Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa'da sanatseverlerle buluşacak.