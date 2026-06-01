Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda geçtiğimiz gece muhteşem bir konser verdi ve bu konser rekor seyirciyle gerçekleşti.

Dev bir kürenin üzerinde tüm şarkılarını seslendiren West'e, stadyumu dolduran on binlerce müziksever tek bir ağızdan eşlik etti. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerin ve ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon; dev prodüksiyonlu sahne tasarımı, görsel şovları ve festival atmosferiyle İstanbul'u dünya müzik gündeminin merkezine taşıdı.

Kanye West (YE), Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kendisini izlemeye gelen yaklaşık 120 bin kişi önünde performans sergileyerek dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konserine de imza atmış oldu. Sahnede hayranlarına teşekkürlerini ileten Kanye West “Herkese sadece şunu söylemek istiyorum. Az önce 118.000’lik rekoru kırdık. Bu gelmiş geçmiş en büyük stadyum performansı" ifadelerini kullandı.