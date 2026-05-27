Türk müziğinin güçlü sesi Seda Sayan, ülkenin en gözde otellerinden Chamada Prestige Otel’de sahne aldı.

Güçlü yorumuyla dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren Seda Sayan, Türk Sanat Müziği, Türkçe Pop, Halk Müziği ve Arabesk şarkılardan oluşan geniş repertuarıyla da kendisini dinlemeye gelenleri mest etti.

Enerjisi ve sahne şovuyla Chamada konuklarına müzik ziyafeti sunan Seda Sayan, konserin ilerleyen bölümlerinde eşi Çağlar Ökten’i sahneye davet ederek sürpriz bir an yaşattı.

Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Chamada misafirleri gece boyunca coşkulu saatler yaşadı.