Net Holding A.Ş., TIME dergisi ve küresel veri analitiği firması Statista iş birliğiyle bu yıl ilk kez yayımlanan “World’s Growth Leaders 2026” listesinde önemli bir uluslararası başarıya imza attı.

Dünyanın önde gelen yayın kuruluşlarından TIME tarafından açıklanan ve Statista’nın kapsamlı veri analiziyle hazırlanan listede Net Holding, dünya genelinde değerlendirilen 1.000 şirket arasında 26. sırada yer aldı.

Şirket ayrıca, “Hospitality, Travel & Leisure” kategorisinde listeye giren 82 şirket arasında 1. sıraya yükselerek turizm, konaklama ve eğlence sektöründe uluslararası ölçekte dikkat çeken bir başarı elde etti. Net Holding, listede yer alan 25 Türk şirketi arasında ise 2. sırada bulunuyor.

TIME ve Statista’nın değerlendirmesi; şirketlerin son beş yıllık büyüme performansı, finansal istikrarı ve hisse senedi performansı gibi temel kriterler üzerinden gerçekleştirildi. Bu yönüyle liste, yalnızca büyüme hızını değil; aynı zamanda sürdürülebilir finansal yapı, piyasa güveni ve uzun vadeli kurumsal performansı da dikkate alan kapsamlı bir değerlendirme niteliği taşıyor.

Net Holding’in bu listede üst sıralarda yer alması, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinin, finansal sağlamlığının ve uluslararası rekabet gücünün küresel ölçekte tescillenmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Turizm, otelcilik, oyun ve hizmet sektörlerinde uzun yıllara dayanan deneyimiyle faaliyet gösteren Net Holding, bu başarıyla birlikte yalnızca Türkiye’nin değil, bölgenin de güçlü büyüme hikâyelerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Net Holding A.Ş. tarafından yapılan değerlendirmede, elde edilen başarının şirket çalışanlarının özverili çalışması, kurumsal sorumluluk bilinci ve Net Holding’e duyulan bağlılığın ortak sonucu olduğu vurgulandı.

Şirket, uluslararası arenada elde edilen bu başarının, sürdürülebilir büyüme vizyonunu daha da güçlendirdiğini belirterek tüm çalışanlarına, iş ortaklarına ve paydaşlarına teşekkür etti.