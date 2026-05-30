İskele bölgesinin büyük otellerinden Grand Sapphire Resort, bayramın ilk gününde Türk müziğinin güçlü ve zarif sesi Funda Arar’ı misafirleriyle buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleşen konser gecesi, müzik ve eğlence dolu atmosferiyle unutulmaz anlara sahne oldu.

Sevilen şarkılarını Grand Sapphire’in büyüleyici sahnesinde seslendiren Funda Arar, güçlü yorumu ve etkileyici performansıyla izleyenlerden büyük alkış aldı. Bayram coşkusunun müzikle birleştiği gecede misafirler, hem duygusal hem de enerjisi yüksek anlar yaşayarak keyif dolu bir gece geçirdi.

Grand Sapphire Resort’ un özel atmosferinde gerçekleşen organizasyon, sahne şovları, güçlü orkestra performansı ve görsel detaylarıyla büyük beğeni topladı. Bayram boyunca devam ediyor etkinlik serisinin ilk gecesi olan Funda Arar konseri, Grand Sapphire’in eğlence ve sahne deneyimindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Grand Sapphire Resort & Casino, yaz sezonu boyunca birbirinden özel konserler, DJ performansları ve etkinliklerle misafirlerine unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam ediyor.