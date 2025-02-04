İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri için hafta sonu Katar'ın başkenti Doha'ya heyet göndermeye hazırlanıyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü bildirildi.

İsrail'in, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasına devam edilmesiyle ilgili teknik ayrıntıları görüşmek üzere çalışma heyetinin hafta sonunda Doha'ya gitmesi konusunda mutabık kalındığı ve bunun için hazırlıklar yapıldığı açıklandı.

Netanyahu'nun ABD'den döndükten sonra İsrail Güvenlik Kabinesini toplayacağı ve anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin İsrail'in genel pozisyonunu ele alacağı kaydedildi.

- Trump ile Netanyahu'nun bölgesel konuları ele alacağı bildirilmişti

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a uçmuştu.

İkilinin "Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi ve İran ekseninin tüm unsurlarıyla yaşanan çatışma" konularını ele alması bekleniyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri kapsamında Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüşeceğini açıklamıştı.