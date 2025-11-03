İsrail basınında çıkan haberde, İsrail'in Akdeniz'deki Karish, Tanin ve Katalan gaz sahalarını işleten Energean şirketi ile GKRY'daki Cyfield şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi. Bu anlaşma kapsamında yeni bir boru hattıyla İsrail gazının GKRY'ye ihracının planlandığı ifade edildi. Projenin hayata geçmesi halinde, İsrail'in Karish sahasındaki gazın boru hattıyla GKRY'nin Larnaka’daki elektrik santraline ulaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.



Bu projenin hayata geçirilebilmesi için İsrail ve GKRY tarafından onaylanması gerekiyor.