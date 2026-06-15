2026 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya, Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya geldi.

ABD'de Atlanta'da Mercedes - Benz Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Karşılaşmayı baştan sona rakip yarı alanda oynayan İspanya, istediği fırsatları yakalayamadı ve maç 0-0 bitti. Savunmada büyük bir direnç gösteren Yeşil Burun Adaları ise güçlü rakibinden bir puan alarak turnuvaya dikkat çekici bir başlangıç yaptı.

İlk yarıda çok sayıda pozisyon üreten İspanya, kaleci Vozinha’yı geçemedi. Yeşil Burun Adaları’nın disiplinli savunması da hata yapmayınca takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İkinci yarıda da oyunun görüntüsü değişmedi. Topa sahip olan ve rakip kaleye yüklenen taraf İspanya olurken, Yeşil Burun Adaları bütün hatlarıyla savunmada kaldı.

Aradığı golü bulamayan İspanya’da teknik direktör Luis de la Fuente, 71’inci dakikada Fabian Ruiz’in yerine Mikel Merino’yu, Gavi’nin yerine ise Lamine Yamal’ı oyuna aldı. 87'de ise Nico Willams oyuna dahil oldu.

Vozinha geçit vermedi

De la Fuente, karşılaşmanın son bölümünde Ferran Torres’i kenara alarak Dani Olmo’yu da sahaya sürdü. Bu değişikliklerle hücumdaki hareketliliğini artıran İspanya, Yeşil Burun Adaları kalesinde baskısını daha da yoğunlaştırdı.

Yeşil Burun Adaları Teknik Direktörü Bubista ise oyuncu değişiklikleriyle takımının direncini korumaya çalıştı. Jovanne Cabral, Laros Duarte ve Dailon Livramento’nun yerine Willys Semedo, Deroy Duarte ve Nuno Da Costa oyuna dahil oldu.

Son dakikalarda bütün hatlarıyla gol arayan İspanya, istediği golü bulamadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Turnuvaya şampiyonluk hedefiyle gelen İspanya, büyük üstünlük kurduğu karşılaşmada iki puan bıraktı. Yeşil Burun Adaları ise güçlü rakibi karşısında sergilediği savunma performansıyla Dünya Kupası’ndaki ilk maçından önemli bir puan çıkardı.

İLK KEZ GOL ÇIKMADI

2026 Dünya Kupası'nda şimdiye kadar 12 grup maçı oynandı. Bu 12 maçta en az bir takım mutlaka gol attı.

2026 Dünya Kupası'nda ilk kez bir maçta gol sesi çıkmadı.