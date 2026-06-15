Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından hazırlanan “Karlina’nın Hikayesi” kitabı, karne hediyesi olarak öğrencilere dağıtıldı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kitap Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli İlkokulu, Alayköy İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’daki öğrencilerle buluşturuldu.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, çevre bilincine sahip nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekerek, kitabın çocukların yaşadıkları coğrafyayı tanımalarına ve doğal zenginliklere sahip çıkmalarına katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Amcaoğlu, Kıbrıs’a özgü endemik bitkilerden biri olan ve bilimsel adı "carlina pygmaea" olan Karlina’yı konu alan kitapla, çocukların ülkenin doğal mirasını tanımaları ve doğayı koruma bilinci kazanmalarının hedeflendiğini kaydetti.

Kitabın hazırlanmasında emeği geçen çevre danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz ile Uzman Pembe Aytaç’a, ülkenin doğal zenginliklerini fotoğraflarıyla belgeleyen fotoğraf sanatçısı Sami Tamson’a katkılarından dolayı teşekkür eden Amcaoğlu, “Doğa Dostu Gönyeli-Alayköy” vizyonu doğrultusunda çevre farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

“Bugün çocuklarımıza armağan ettiğimiz her bilgi, yarın doğamızı koruyacak bir bilinç olarak geri dönecektir.” diyen Amcaoğlu, karne alan tüm öğrencileri tebrik etti; çocuklara aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaz tatili diledi.