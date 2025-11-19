Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından düzenlenen İsmet Iraz Zor Hareketler Şampiyonası Salı günü yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

Müsabakalarda 1. olan sporcular aşağıdaki gibidir.

Bayanlar Sonuçları

1. Katagori : 1. Melek Ünver

2. Katagori : 1. Hayriye Yetek

3. Katagori : 1. Neva Keskin

4. Katagori: 1. Bade Özdemir

5. Katagori: 1. Sema Oktay

Erkekler Sonuçları

1. Katagori : 1. Süleyman Çelik

2. Katagori : 1. Mahir Eymen Çelik

3. Katagori : 1. Kamil Umut Demir

4. Katagori : 1. Ali Atalay Çeliköz

5. Katagori: 1. İlya Praehyk

6. Katagori: 1. Michael Tobickyk

7. Katagori: 1. Yiğit Eymen Özdemir

8. Katagori: 1. Süleyman Mimedov

9. Kategori: 1. Demir Erkan