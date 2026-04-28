Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı’nı kullanarak yasal prosedürleri yerine getirmeden Güney Kıbrıs’a geçen ve dönüşte yakalanan Gamze Ercantan, “Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal” ve “KKTC topraklarından izinsiz ayrılma” suçlamalarıyla dün hakim karşısındaydı.

Olay; 25 Nisan 2026 tarihinde, saat 22:45 sıralarında yaşandı. Zanlı Gamze Ercantan, kullanımındaki KY 958 plakalı Range Rover marka aracıyla Metehan Sınır Kapısı’ndaki kontrol noktasında durmayarak, gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan gizlice Güney Kıbrıs’a geçti.

Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 6 saat kalan zanlı, 26 Nisan 2026 tarihinde saat 05:00 raddelerinde yine Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği esnada görevli personel tarafından tespit edildi. Suçüstü tutuklanan zanlı, ileri soruşturma için Gönyeli Polis Karakolu’na celp edildi.

Polis, zanlının soruşturma aşamasında suçunu kabul eder nitelikte gönüllü bir ifade verdiğini ancak davası tebliğ edildiğinde suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, KKTC vatandaşı olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin bir iş kadını olduğunu ve kaçma şüphesi bulunmadığını vurguladı.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.