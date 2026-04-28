Girne’de bir cafede celpname getiren icra memuruna bıçak çekerek rahatsızlık suçu işleyen zanlı Ali Çetin Amcaoğlu, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

‘Şiddet tehdidi’, ‘Korkutmak maksadı ile bıçak taşımak’ ve ‘Rahatsızlık’ suçlarından hakkında üç dava okunan Amcaoğlu, suçlamaları kabul etmedi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kaan Savaşkan, zanlının 25 Nisan tarihinde tutuklandığını hafta sonu mahkemeye çıkarılarak aleyhinde tutukluluk alındığını söyledi.

“PARA İÇİN SAHTEKARLARIN İŞİNİ YAPIYORSUNUZ”

Soruşturmayı yürüten polis memuru Kaan Savaşkan, Girne’de bir cafede, 24 Nisan tarihinde cafeye celpname getiren icra memuruna bıçak çeken zanlı Amcaoğlu’nun “İki kuruş para için sahtekarların işini yaparsınız” ifadelerini kullanarak çevrede rahatsızlık yarattığını anlattı.

Söz konusu bıçağın cafede bulunup emare alındığını kaydeden polis, zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek uygun bir teminat talebinde bulundu. Mahkemede söz hakkı alan zanlı, “Özür dilerim mahkemenin zamanını çalmak istemem. Ben karşı tarafın avukatı sandım ama bıçak çekmedim” dedi.

Yargıç Mine G.Serden, soruşturmanın tamamlandığına dikkati çekerek zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 50 Bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 500 Bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.