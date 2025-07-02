Basel Holding 2025 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 5’inci ayağı olan 16. İskele Rallisi, İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla 2 günlük programla yapılacak. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Caesar Resort, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon fatura ödeme platformu, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Doill, Chagla Car Care, Chagla Food & Drink ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü 53.Geleneksel İskele Festival Alanı’ndan saat 18.30’da start alacak. Startın ardından ekipler 2 kez art arda Ardahan Etabı’nı, biri gündüz, biri gece etabı olarak geçip ilk günü tamamlayacaklar. Ardahan Etabı’nın ilk araç için ilk start saati 19.03 olarak belirlenirken, ikinci etap 20.26’da başlayacak.

PAZAR GÜNÜ TOPÇUKÖY, ALTINOVA, SINIRÜSTÜ VE İSKELE ETAPLARI GEÇİLECEK

6 Temmuz 2025 Pazar günü ise Topçuköy, Altonova, Sınırüstü ve İskele bölgesinde, aynı isimlerle hazırlanan 4 etap ikişer kez geçilecek. Bul yıl servis alanının Makenzi Bay yanında kurulacağı rallinin ikinci günü, yaklaşık 9,30 kilometre uzunluğundaki Topçuköy Etabı ile başlayacak. 09.18’de başlayacak etabın ardından 10.01’de yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki Altınova Etabı ve tekrar 10.34’de Topcuköy Etabı geçilecek. Servis arasının ardından ekipler bu kez 12.52’de yaklaşık 9.90 kilometre uzunluğundaki Sınırüstü Etabı’nı geçecekler. 13.25’de yeniden Altınova etabı geçilerek 13.58’de ikinci kez Sınırüstü Etabı’nı geçecekler ve yine servis alacaklar. Yaklaşık 2 buçuk saat ara verildikten sonra servis yapılacak ve bu kez 17.41 ve 18.44’de ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki İskele Etabı geçilecek ve İskele Festival Alanı’nda yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak.

26 EKİP YARIŞA KATILACAK

Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 6 farklı sınıfta toplam 26 ekip kayıt yaptırdı. Ülkemizin yaz sıcağında yapılmasına rağmen her sezon büyük ilgi gören ve keyifli dakikalara sahne olan İskele Rallisi’nde, Sınıf 2’de R5’lerin mücadelesinde 9 ekip olacak. Sınıf N’de 2 ekip, Sınıf 1’de 6 ekip, Sınıf 4’te 4 ekip, Sınıf R’de 4 ekip ve Sınıf T2’de 1 ekip mücadele edecek. 2025 Ünver Rüstem Ralli Kupası’na da puan verecek olan yarışta “2025 Vahide Çobanoğlu Yarışın En Centilmen Sporcusu” ve “2025 Süleyman Göktaş Yarışın Kahramanı” özel ödülleri de verilecek.

Kayıt Listesi:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 SD Motors Fina Rally Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla VW Polo GTI Rally2 2

2 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel VW Polo GTI Rally2 2

3 3 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2

4 4 SD Motors Fina Rally Team Sami Doğan Ahmet Akbıçak VW Polo GTI Rally2 2

5 5 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Ahmet Özerdem Skoda Fabia Rally2 2

6 6 Nethouse Rally Team Mehmet Kamiloğlu Hasan Önderol Skoda Fabia Rally2 2

7 7 MKB Exchange Rally Team Mustafa K. Baran Rasim Çetinkaya Ford Fiesta S2000 2

8 8 Nethouse Rally Team Cem Yudulmaz Ahmet Gürün Ford Fiesta Rally2 2

9 9 Goodyear Racing Team Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Skoda Fabia Rally2 2

10 10 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo9 1

11 11 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo9 1

12 12 Bilgimer Rally Team Hasan Karlıtaş Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo4 1

13 14 Biricik Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1

14 15 Bilgimer Rally Team Cevdet Öcal Şakir Akaylı Mitsubishi Lancer Evo6 1

15 16 Bilgimer Rally Team Hüseyin Şüküroğlu Kemal Topçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo9 N

16 17 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ali F. Öksüzoğlu Fiat Palio 4

17 18 Bilgimer Rally Team Hüseyin Yarkıner Tonguç Özyıldız Mitsubishi Lancer Evo7 N

18 19 İbrahim Damdelen Ahmet Behlül Mitsubishi Lancer Evo9 1

19 20 Bilgimer Rally Team Mehmet Kaplan Ümit Koçak Honda Civic 4

20 21 Umut Sular Mehmet Bayraktar Ford Fiesta ST 4

21 22 MKB Exchange Rally Team Halil Çamay Remzi Hürkol Suzuki Swift 4

22 23 Beşok Racing Team İlker Beşok Buğra Tabak Canam Maverick R R

23 24 MKB Exchange Rally Team Tolga Güllü Gökan Bolatçıoğlu Canam Maverick R R

24 25 DriftNEU Racing Team Erdaş Uçaner Berke Zeki Canam Maverick R

25 26 Şeref Karaoğlan Ediz Diker Tomcat T2

26 27 Yaz Muratoğlu Yasemin Baybora Canam Maverick R