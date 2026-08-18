Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) yaz etkinlikleri arasında geleneksel hale gelen “Şeherde Gece Rallisi” sezonun ikinci rallisi olarak yapıldı. KTKOD Near East Bank 2026 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın dördüncü etkinliği ve ikinci rallisi olan organizasyon, “Near East Bank Klasik Otomobil Şeherde Gece Rallisi & Hazine Avcılığı” adıyla 12 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünden başladı. Near East Bank’ın sponsorluğunun yanı sıra; Telsim’in iletişim sponsorluğunda, Kıbrıs Biletçim, Radyo Juke, Güven Sigorta, İkas Süpermarket, NEU Event Park ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla düzenlenen “Şeherde Gece Rallisi”nde yarışmacılar gidecekleri güzergahı start anında aldıkları yol notlarından öğrenerek Lefkoşa’yı gezdiler. Hazine Avcılığı etkinliğine katılan ekipler ise her noktada bir sonraki noktanın ipucunu alarak Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde “hazine aradılar”. Yaklaşık 60 kilometre olan parkurda yarışan klasik severler, finiş için yine Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan kebap House’a ulaştılar. Yenilen akşam yemeği sonrası neticeler açıklandı ve ödül töreniyle organizasyon sona erdi.

Genel Klasman

1.Erol Barçın-Ayşe Barçın

2.Ertan Namlı-Ayşe Namlı

3.Vehit Denizer-Berin Denizer

Hazine Avcılığı

1.Akay Akbil

2.Kasım Güçeri

3.Halil Düşmez

4.Özbir Akbaş

E Klasmanı

1.Özgür İnönü-Natalia İnönü

2.İlker Canbulat-Nalan Canbulat

3.Osman Çakal-Zehra Çakal

F Klasmanı

1.Hüseyin Ertunga-Esen Ertunga

G Klasmanı

1.Mustafa Besim-Seniha Besim

2.Ahmet Özant-Şifa Özant

3.Pınar Raman-Merve Ateşin

H Klasmanı

1.Hüseyin Bıçak-Sibel Ersel

J Klasmanı

1.Jale Kuset-Gülsün Hoca

2.Ahmet Kuset-Osman Veli

3.Hüseyin Akayoğlu-Özlem Akayoğlu

T Klasmanı

1.Bülent Çıraklı-Zihni Üney

2.Çağlar Abiç-Türker Erdem

3.Ufuk Taş-Mehmet Üşenmez

Kadınlar Klasmanı

1.Pınar Raman-Merve Ateşin

2.Fatoş Arca-Yaren Işık

3.Değer Çökbilen-Nurşen Mahmutoğlu

Çiftler Klasmanı

1.Ali Köroğlu-Sultan Köroğlu

2.Doğcan Kalkanel-İpek Kalkanel

3.Ziya Eyyüpler-Gülsen Eyyüpler

13.Gelen Özle Kupası: Fatoş Arca-Yaren Işık

Best Time Kupası: Ertan Namlı-Ayşe Namlı – 0.719

Mini Kupası: Ali Köroğlu-Sultan Köroğlu

Ford Kupası: Arman Eray- Tümer

Mercedes Kupası: Ertan Namlı-Ayşe Namlı

VW Kupası: Erol Barçın-Ayşe Barçın