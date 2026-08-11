Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde motor sporlarının geleceğini oluşturacak yeni bir kuşak pistlerde kendini göstermeye başladı. Drift NEU Racing School’da eğitim alan genç sporcuların da aralarında bulunduğu 9–16 yaş arasındaki pilotlar, NEU Event Park’ta düzenlenen Drift NEU Gymkhana çatısı altında gerçekleştirilen Rookie RWD organizasyonunda direksiyon başına geçti. 400 beygir altı arka çeker araçlarla mücadele eden genç sporcular, araç hakimiyetleri, teknik sürüş becerileri ve cesur performanslarıyla gecenin asıl kahramanları oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan NEU Event Park’ta gerçekleştirilen organizasyon, yalnızca bir yarış olmanın ötesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde motor sporlarının geleceğine yapılan yatırımın da önemli bir göstergesi oldu. Drift NEU Racing School çocukları ve gençleri küçük yaşlardan itibaren motor sporlarıyla buluştururken, NEU Event Park ise profesyonel pist ortamında yarışma, tecrübe kazanma ve kendilerini geliştirme imkânı sunuyor.

9 YAŞINDA PİSTE, GELECEĞE TAM GAZ

Drift NEU Gymkhana çatısı altında gerçekleştirilen Rookie RWD gecesinin en dikkat çekici yönü, pistte mücadele eden sporcuların yaşları oldu. 9 ile 16 yaş arasındaki genç pilotların direksiyon başında ortaya koyduğu performans, Kuzey Kıbrıs’ta motor sporlarının yeni nesille birlikte büyüdüğünü gözler önüne serdi.

400 beygir altındaki arka çeker (RWD) araçlarla NEU Event Park’ın teknik parkuruna çıkan gençler; doğru çizgi takibi, dengeli güç kullanımı ve direksiyon hakimiyetleriyle podyum için mücadele etti. Girişlerin ücretsiz olduğu organizasyonda motor sporları tutkunları da genç pilotların heyecanına motor sesleri ve lastik dumanları eşliğinde ortak oldu.

KUZEY KIBRIS’TA MOTOR SPORLARININ GELECEĞİNE YATIRIM

Drift NEU Racing School ve NEU Event Park’ın oluşturduğu yapı, çocukların ve gençlerin motor sporlarıyla buluşabilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri ve gerçek yarış tecrübesi kazanabilecekleri önemli bir alan oluşturuyor.

Drift NEU Racing School ile yeni sporcular motor sporlarına kazandırılırken, Rookie RWD gibi organizasyonlarla genç pilotlara yeteneklerini pist üzerinde gösterme fırsatı sunuluyor. Küçük yaşta başlayan bu yolculuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde motor sporlarının sürdürülebilir biçimde gelişmesine ve gelecekte ülkeyi uluslararası pistlerde temsil edebilecek yeni sporcuların önünün açılmasına katkı sağlıyor.

ROOKIE RWD’NİN ŞAMPİYONU KAYA SAYIL

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan Rookie RWD, parkurdaki kontrollü sürüşü ve araç hakimiyetiyle rakiplerini geride bırakan Kaya Sayıl birinci olurken, Salih Çelebi ikinci, Rüzgar Okman ise üçüncü sırada yer alarak podyumu tamamladı.

Dereceye giren pilotların başarısı, organizasyon komitesi tarafından finansal destekle de taçlandırıldı. Yarış sonrasında düzenlenen ödül töreninde, Drift NEU tarafından dereceye giren sporculara toplamda 30 bin TL tutarında para ödülü dağıtıldı.

Birincilik Ödülü: Kaya Sayıl – 15.000 TL

İkincilik Ödülü: Salih Çelebi – 10.000 TL

Üçüncülük Ödülü: Rüzgar Okman – 5.000 TL

BUGÜN ROOKIE, YARININ ŞAMPİYONU

NEU Event Park’ta gerçekleştirilen Rookie RWD, 9–16 yaş arasındaki gençlere yalnızca yarışma fırsatı sunmakla kalmadı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde motor sporlarının geleceğinin gençlerle birlikte inşa edildiğini de ortaya koydu. Drift NEU Racing School ile küçük yaşlarda motor sporlarıyla tanışan gençlere eğitim imkânı sağlanırken, NEU Event Park’ın kapıları yeteneklerini geliştirmek ve kendilerini göstermek isteyen genç pilotlara açılıyor. Eğitimden yarış tecrübesine uzanan bu yapı, motor sporlarında yeni bir kuşağın önünü açarken, bugün Rookie RWD’de direksiyon başına geçen gençlerin yarın Kuzey Kıbrıs’ı uluslararası pistlerde temsil edecek başarılı pilotlara dönüşmesi için güçlü bir zemin oluşturuyor. Bugünün Rookie’leri, Kuzey Kıbrıs motor sporlarının yarınını şekillendirecek.