ABD’de düzenlenen Dünya Kadınlar 8 Top Şampiyonası’nda Alara Gaffari ülkemizi temsil ediyor. 2-6 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD’de düzenlenen “Dünya şampiyonasında ülkemizi başarı ile temsil eden Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun genç sporcusu Alara Gaffari, Dünya Kadınlar 8 Top Şampiyonası’nda şampiyonluk mücadelesi veriyor.

WOMEN'S PROFESSİONAL BİLLİARD ASSOCİATİON

(WPA) tarafından organize edilen Oneida WPA Kadınlar 8 Top Dünya Şampiyonası bu yıl dünyadaki en iyi 64 kadın sporcunun katılımıyla 2-6 Temmuz tarihlerinde Amerika Green Bay, Wisconsin’de düzenleniyor. Açılış Seremonisine katılan sporcumuz Alara Gaffari ile birlikte Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Başkanı Levent Erboy, yönetici Gönül Komili ve Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü'de yer aldı.

İLK MAÇI 3 TEMMUZ GECESİ

2-6 Temmuz tarihlerinde Amerika Green Bay, Wisconsin’de düzenlenen (WPA) tarafından organize edilen Oneida WPA Kadınlar 8 Top Dünya Şampiyonasına dünyadaki en iyi 64 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada Alara Gaffari ilk maçı 3 Temmuz Çarşamba akşamı Amerika saati 02.00 AM’de Viyetnamlı rakibi Nguyen Bich Tram ile 2’nolu masada yapacak. Alara Gaffari’nin maçını canlı yayında; “ XPool, WPBA YouTube” kanalından takip edile bilinir. Maç Sonuçları ve maçlarla ilgili detaylar 2025 ONEIDA WPA Womens 8 Ball World Championship de yer alacak.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU HEDEFLİYOR

Kıbrıs Bilardo Federasyonu (BFNC) olarak ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Alara Ghaffari, “Avrupa Kadınlar şampiyonluğunu kazanmasının ardından sırada Amerika’da düzenlenen WPA Kadınlar 8 Top Dünya Şampiyonası’nda iyi mücadele ederek dünya şampiyon olabilme hedefinde olduğunu belirtti. Gaffari, “Amerika’daki şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek yeni bir başarıya daha imza atmayı hedefliyorum” dedi.

Şampiyonada ilk maçını Viyetnamlı rakibi Nguyen Bich Tram ile yapacak olan Alara Gaffari, şampiyonda ilk antrenmanı yaptı.