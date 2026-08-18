Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Sportif Direktörlüğünü yürüten Canben Özpaşa 8 yıl sonra Türkiye Ralli Şampiyonasında üst düzey olarak Yarışma Komiserlik görevine atandı. 21-23 Ağustos tarihlerinde Kapadokya Rallisinde üç komiserden biri olacak olan Canben Özpaşa konuyla ilgili şunları söyledi:

“Daha önce Türkiye Ralli Şampiyonasında Direktör ve Komiserlik görevleri yapmıştım. 8 yıldır beklediğimiz bir görevdi ve tekrardan komiser olarak atandığım için mutlu ve gururluyum. Ayrıca Kapadokya Rallisinde 14 kişi ile de etap sorumluluğu görevini ekibimiz üstlenecek bu da ayrıca bizim için bir gurur kaynağıdır. Uluslararası arenada uzun zamandır uzun soluklu görev almayı Workteam olarak özledik ve bu yarışta da yarışçılarımızın da yarışacak olması ve bizim görevler üstlenecek olmamız bizim için ayrıca bir onurdur. Tüm ekip arkadaşlarıma ve Sporcularımıza başarılar diliyorum”