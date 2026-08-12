Drift Masters Grand Prix 2026’da mücadele eden Drift NEU Racing Team, sezonun sondan bir önceki raundu için Almanya’nın efsanevi “Demir Şehri” Ferropolis’te yerini alıyor. Türkiye ve KKTC’yi şampiyonada temsil eden tek Türk sporcu Enver Haskasap ile İrlandalı pilot Duane McKeever, 13–15 Ağustos’ta dünyanın önde gelen drift isimlerine karşı Drift NEU Racing Team adına piste çıkacak.

DRIFT NEU’NUN İKİ GÜÇLÜ KOZU FERROPOLIS’TE

İtalya, İspanya, İrlanda, Finlandiya ve Letonya’da dünyanın en güçlü drift pilotlarına karşı mücadele eden Enver Haskasap ve Duane McKeever, sezon finali öncesindeki son büyük hesaplaşmalardan biri için bu kez Almanya’da piste çıkacak.

Drift NEU Racing Team adına sezon boyunca uluslararası arenada güçlü bir mücadele ortaya koyan iki pilot, Ferropolis’in hata kabul etmeyen parkurunda takımın podyum hedefini taşıyacak. Drift Masters’ın en üst seviyesinde Türkiye ve KKTC’yi temsil eden Enver Haskasap, 1000 beygir gücündeki #535 kapı numaralı Nissan Silvia S15’iyle Almanya’da bir kez daha iddiasını ortaya koyacak. Uluslararası tecrübesi ve güçlü tandem performansıyla dikkat çeken Duane McKeever ise takım arkadaşı Haskasap’la birlikte Drift NEU Racing Team’in Almanya’daki podyum mücadelesine güç katacak.

FİNALDEN ÖNCE PUANLAR ALTIN DEĞERİNDE

Beş raundun geride kaldığı Drift Masters Grand Prix’de Ferropolis, sezon finali öncesindeki son büyük hesaplaşmalardan biri olacak. Sıralama turlarından TOP 32 tandem eşleşmelerine kadar yapılacak her hata ve kazanılacak her puan, pilotların şampiyonadaki konumunu doğrudan etkileyecek. Bu nedenle Almanya Raundu, sezonun en kritik mücadelelerinden birine sahne olacak.

DEV MAKİNELERİN GÖLGESİNDE DRIFT SAVAŞI

“City of Iron – Demir Şehir” olarak bilinen Ferropolis, Drift Masters takviminin en sıra dışı duraklarından biri. Eski maden sahasında yükselen dev ekskavatörlerin arasında oluşturulan parkur, 13–15 Ağustos’ta motor sesleri ve lastik dumanlarıyla dev bir drift arenasına dönüşecek. “Iron Drift King” organizasyonuyla birlikte gerçekleştirilecek raundda, yapay ışıklar altında koşulacak tandem mücadeleleri Ferropolis’te heyecanı zirveye taşıyacak.

ZİRVEDE HESAPLAR KARIŞTI

Letonya Raundu’nun ardından Paweł Korpuliński 365 puanla liderliğini sürdürürken, Piotr Więcek 338 puanla ikinci, James Deane 314 puanla üçüncü, Conor Shanahan ise 285 puanla dördüncü sırada yer alıyor. 16 yaşındaki Conor Falvey’in altıncı, Benediktas Čirba’nın yedinci sıraya yükselmesi ve Letonya’da ikinci olan Kevin Piskolty’nin çıkışı, Ferropolis öncesinde rekabeti daha da sertleştirdi. Almanya’nın ardından yalnızca sezon finalinin kalacak olması, Ferropolis’te alınacak sonuçların önemini daha da artırıyor.

FERROPOLIS HEYECANI CANLI YAYINDA

Drift Masters Almanya Raundu’nun sıralama turları ve TOP 32 tandem mücadeleleri Red Bull TV ile Drift Masters’ın resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak. 13–15 Ağustos’ta Almanya’nın Demir Şehri’nde motorlar çalışacak; Enver Haskasap ve Duane McKeever, Drift NEU Racing Team adına Ferropolis’in devleri arasında güçlü bir sonuç için mücadele edecek.