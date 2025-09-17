İskele’de kısa bir süre önce göreve başlayan turizm polisleri, büyük bir olayı önledi.

İskele’de Long Beach Mackenzie yürüyüş yolunda önceki Pazar akşamı 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, hurma çekirdeklerini birbirlerine atan şahıslar, kendilerini uyaran güvenlik görevlisi 28 yaşındaki isminin baş harfleri

M.A.A ile tartışmaya girdi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 18 yaşındaki isminin baş harfleri

E.Ö ve 18 yaşındaki isminin baş harfleri Y.Y.M, bir taraf, M.A.A ve 28 yaşındaki isminin baş harfleri S.B diğer taraf olarak kavga etti.

Kavga sırasında E.Ö, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı gelişigüzel sallayarak M.A.A ve S.B’yi korkutmaya çalıştı.

Olaya, bölgede bulunan turizm polisleri tarafından zamanında müdahale edildi ve kavgaya karışan bahse konu şahıslar tutuklandı.

Turizm polislerinin söz konusu olayı büyümeden hızlı bir şekilde müdahale etmesi, bölge sakinlerinden büyük takdir topladı.

Bilindiği üzere Polis Genel Müdürlüğü, yerel halkın hem de turistlerin yoğun olarak bulunduğu İskele Makenzi Plajı ve Sahil Yürüyüş Yolu bölgesinde “Turizm Polisi” uygulamasını hayata geçirmişti.

Yabancı dil bilen ve ilk yardım konusunda eğitimli polis ekipleri; İskele bölgesinde yaya ve bisikletli devriyeler ile görev yapıyor. Bölgede suç işlenmesini önlemek, meydana gelebilecek trafik ve adli olaylara anında müdahale etmek için çalışan turizm polisleri, hem yerel halk hem de turistlerin, bölgede huzurlu ve güvenli bir şekilde vakit geçirmesini sağlıyor.