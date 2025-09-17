Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan Muhammed Dindar ve Ali Hamude dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 7 Eylül 2025 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Lefkoşa'da Rauf Denktaş caddesi üzerinde, Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriyede olduğu bir esnada şüpheli hareketlerde bulunan Lefkoşa'da sakin Muhammed Dindar ve Güzelyurt’ta sakin Ali Hamude'nin üzerinde yapılan aramada 33 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü madde ve bir gram ağırlığında metanfetamin türü madde ile bir adet içerisinde sentetik cannabinoid kalıntısı olan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların benzer suçlardan sabıkaları olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.