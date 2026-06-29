KKTC'nin en köklü festivali 54. Geleneksel İskele Festivali geçtiğimiz Cuma akşamı başladı.

Karnaval havasında başlayan festivalin açılış konserini Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli verdi. ‘Ey Özgürlük’,‘Leylim Ley’, ‘Sevda Değil’ ve ‘Yiğidim Aslanım’ gibi hafızalara kazınan eserlerini İskele Ecevit Meydanı'nı dolduran binlerce kişiyle birlikte seslendiren Livaneli, sahneyi KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile paylaştı.

ZÜLFÜ LİVANELİ’YE 80. YAŞ DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPILDI

Konser sırasında duygu dolu anların yanı sıra anlamlı bir sürpriz de yaşandı. Sahnede Zülfü Livaneli'nin 80. yaş günü kutlandı. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastası alkışlar eşliğinde kesilirken, kutlamaya İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da eşlik etti. Binlerce kişinin hep bir ağızdan ‘İyi ki doğdun’ diyerek katıldığı kutlama, gecenin en unutulmaz anlarından biri oldu.