Renkler ve kültürler İskele’de buluşuyor sloganıyla bu yıl 14.’sü düzenlenen İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günlerinde geçtiğimiz akşam kültür mozaiği yaşandı. 7 Mart’ta başlayan ve 28 Mart’ta son bulacak Kültür Sanat Günlerinde, bölgemizde yaşayan yabancı ülke vatandaşları da unutulmadı. 22 Mart Cumartesi akşamı İskele AKM’de düzenlenen Yabancı Ülkeler Gecesine katılım bir hayli yoğun oldu.

YABANCI ÜLKELER GECESİ’NE İLGİ YOĞUN OLDU

İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Mürsel Altuntaş, Zekiye Gece, Sefa Kurukafa ile İskele Belediyesi İdari Amiri Gülgün Dargın, İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa’nın da takip ettiği geceye bölgemizde yaşayan yabancı ülke vatandaşlarının yanı sıra bölge halkımız da yoğun ilgi gösterdi. Gecede, ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra İran, Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Tataristan ve Belarus vatandaşlarının sergilediği dans performansları ve seslendirdikleri şarkılar büyük ilgi gördü.

Özellikle çocukların sahne performansları ayakta alkışlandı. Kuzey Kıbrıs İranlılar Kulübü Koro Grubunun seslendirdiği Nevruz Şarkıları ile son buldu. Gecede, Yabancılar Ülkeler Gecesi’ne katkıda bulunanlara teşekkür plaketi de verildi.