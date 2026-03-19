İskele Belediyesi sınırları içerisinde yürütülen asfalt döküm çalışmaları devam ediyor.

Belediye’den verilen bilgiye göre, İskele ve 21 köyünde yıpranan yolların yenilenmesi amacıyla başlatılan asfaltlama çalışmaları, planlanan program doğrultusunda İskele merkez’de bulunan Anadolu Sokak, Işık Sokak, Devrim Sokak, Sakarya Sokak ve Ankara Sokak’ta sürüyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konu hakkında açıklamada bulunarak, İskele ve köylerinde yol kalitesini artırmak adına yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

İskele merkez ve bağlı köylerde zamanla yıpranan yolları yenileyerek halka daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmayı hedeflediklerini ifade eden Sadıkoğlu, planlı şekilde ilerleyen asfalt çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde süreceğini kaydetti.