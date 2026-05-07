Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yıllık temizlik kampanyası kapsamında kentin farklı noktalarında yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerle bir araya geldi, sahadaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Hüseyin Amcaoğlu açıklamasında, kentin daha planlı ve etkin şekilde temizlenebilmesi adına oluşturulan çalışma düzeni doğrultusunda belediye temizlik ekipleriyle birlikte Pembe Karadayı, Osman–Ahmet Dozer işletmeleri ve Sözal Pazarlama firmalarının sorumluluk üstlendikleri bölgelerde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Sahada görev yapan personel, iş araçları ve ekiplerle birlikte caddelerde, sokaklarda, yol kenarlarında, boş alanlarda ve kamusal kullanım noktalarında hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Amcaoğlu, yapılan çalışmaların belirli bir döneme sıkışan geçici bir uygulama olmadığının altını çizdi.

Amcaoğlu, “Bu çalışma, zaten her gün sürdürdüğümüz hizmet anlayışının daha kapsamlı ve daha güçlü bir şekilde devam etmesidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Hüseyin Amcaoğlu açıklamasının sonunda ise, sahada olmaya, üretmeye ve Gönyeli–Alayköy için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşların duyarlılığıyla birlikte kentin daha temiz ve daha düzenli tutulacağını vurguladı.