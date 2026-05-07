İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 27 Aralık 2026’da yapılacak yerel yönetim seçimlerinde başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı.

İskele Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre Sadıkoğlu, Haber Kıbrıs’ta Gündem Belediyeler programında konuştu. “27 Aralık’taki seçimlerde adaylığım için halkımın onayını aldım.” diyen Başkan Sadıkoğlu, bu destek ve güvenle yeniden aday olacağını söyledi.

SADIKOĞLU: “SÖZ VERDİĞİM PROJELER, HALKIN BENDEN TALEP ETTİĞİ PROJELERDİR”

‘Benim söz halkımıza söz verdiğim projeler, halkın benden talep ettiği projelerdir’ diyen Başkan Sadıkoğlu, hayata geçirdikleri projeleri tepki ya da reaksiyona göre hazırlamadıklarını ifade etti, yapılacak ve yapılan her projenin halkın ve köylülerin talebi üzerine yapıldığını belirtti. Halkla iletişimlerinin güzel olduğunu da söyleyen Başkan Sadıkoğlu, 7’den 70’e her bir bireyin fikir ve düşüncelerine değer verdiklerini ve bu değer doğrultusunda halkın hayallerini gerçekleştirmeye çalıştıklarının altını çizdi.

SADIKOĞLU: “GÜNÜ KURTARAN DEĞİL, 10-20 YIL SONRASINI DÜŞÜNEN PROJELER ÜRETİYORUZ”

İskele Belediyesi olarak İskele ve köylerinde günü kurtaran, sadece anlık ihtiyaçları karşılayan, geçici rahatlama sağlayan işler yapmak yerine 10-20 yıl sonrasını düşünen, geleceği planlayan, sürdürülebilir, halk odaklı ve stratejik bir belediyecilik anlayışıyla projeler ürettiğini de söyleyen Sadıkoğlu, yine bu projelerin de gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini vurguladı.