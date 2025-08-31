İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (İBHDT), 25-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Balçova Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde birinci oldu ve “en iyi koreografi” ödülüne layık görüldü.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İzmir Balçova Belediyesi’nin bu yıl 15.’sini düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne 8 ülkeden halk dansları ekipleri katıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu festivale katılan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesinde birincilik elde eden İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğunu kutladı.

Sadıkoğlu, elde edilen başarının sadece İskele için değil, KKTC için de büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Gençlerimizin sanata ve kültüre olan katkısı bizleri onurlandırıyor. Halk danslarımızı yurtdışında en güzel şekilde temsil eden ekibimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.