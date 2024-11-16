Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımızla ilgili belgesel serisinin 25’incisini de toplumla buluşturdu. KÖDER tarafından Halkbank sponsorluğunda hazırlanan Işın Ramadan Cemil Belgeseli, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane Prof.Dr.Ümit Hassan Salonu’nda gösterildi.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, 4. yaşını doldurmanın eşiğindeki KÖDER’in bir kez daha çok anlamlı ve özel bir belgesel ile toplumun karşısına çıkacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şöyle dedi:

“Bugünkü varlığımızın sebebi olan kadınların yani geçmişteki yaşanmışlıkların bilinmesi, toplumsal hafızamızın güçlenmesi ve beslenmesi anlamına gelen belgeseller bizlere güç, geleceğe ise ışık tutuyor ve KÖDER’in de vizyonu olan geçmişi geleceğe taşımamızı sağlıyor. Özveriyle, ısrarla, inançla, kararlılıkla ve dayanışma içinde bugüne kadar 3 kitap bastık,4 sergi açtık ve çekimi tamamlanan 26 belgesel ürettik. Bu güçlü ekibin oluşmasında etkin olan isimlerden toplumun saygı ve sevgi duyduğu ,güçlü, özel ve öncü bir kadın olan Işın Ramadan Cemil’in belgeselini toplumla buluşturmaktan dolayı gururluyuz.” Halk Bankası KKTC Ülke Müdürü Sevda Özen ise “Ramadan Cemil’in hatıralarında hep birlikte kısa bir yolculuğa çıkıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, belgesel gösteriminde yaptığı konuşmada, KÖDER’in düzenlediği 25. belgesel gösteriminde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ramadan Cemil ailesinin Limasol’dan başlayıp Girne’ye taşınan başarılarından bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, aileyi yakından tanıdığını dile getirdi.

Işın Ramadan Cemil’in babası merhum Ramadan Cemil’in Limasol‘da başarılı bir iş insanı ve Kıbrıs Türkü’nün önderlerinden olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılından sonra ailenin Girne‘ye taşındığını ve işletmesini burada yeniden kurduğunu belirtti..

Işın Ramadan Cemil’in kardeşi Hasan Ramadan Cemil’in savaşın hemen ardından henüz ekonomi gelişmemişken yaptığı girişimler ve yatırımlarla ne kadar ön görülü bir kişi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Hasan Ramadan Cemil’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne her zaman güvendiğini vurguladı.

Işın Ramadan Cemil’in Türkiye’nin önemli okullarında eğitim aldığını, Dışişleri Bakanlığında diplomat olarak görev yaptığını ve ülkesine hizmet ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Hasan Ramadan Cemil’in vefatıyla şirketi devralan Işın Ramadan Cemil’in, işletmeyi ve başarılı bir şekilde yöneterek vergi sıralamalarında her dönem ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

KÖDER kurucu üyesi, emekli öğretmen Gülgün Serdar ise Işın Ramadan Cemil’in doğduğu Limasol’dan,lise ve üniversite yıllarının geçirdiği İstanbul, Ankara ve lisansüstü eğitimi için gittiği Paris’e, oradan 1974 sonrası yaşamaya başladığı Girne’ye ve 1990-1995 arası T.C. Başkonsolos eşi olarak yaşadığı Marsilya’ya, Kuzey Kıbrıs’tan dünyaya açılmayı başarmış bir iş insanı olarak gittiği birçok ülkeden kulüp ve dernek başkanı olarak katıldığı birçok uluslararası toplantıya, yaşadığı tüm kayıplar ve zorluklara rağmen ailesine olan bağlılığı ve sevgisinin göstergesi olarak göğüslediği birçok olay ve verdiği mücadelesine uzanan hayatını özetleyen bir konuşma yaptı.

Gecenin sonunda KÖDER Başkanı Ekingen ve Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Işın Ramadan Cemil’e teşekkür belgesi takdim edilirken fondan çalan sevilen Fransız şarkıları eşliğinde birçok sivil toplum örgütü ve Ramadan Cemil İşletmeleri tarafından kendisine çiçek takdim edildi.

Oldukça duygusal anların yaşandığı gecede Işın Ramadan Cemil de kısa bir konuşma yaparak “1950’li yıllardan bugünlere Kıbrıs Türkü’nün yarattığı bu topraklarda var olma isteği, dostluk, arkadaşlık, dayanışma ve sevginin göstergesini bu salonda bu gece hep birlikte yaşattık. Bunda katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum.” İfadesini kullandı. Sevenleri Işın Ramadan Cemil ile bol bol fotoğraf çektirirken, açılan anı defterine de yazılar yazıldı, KÖDER kitapları da satışa sunuldu.