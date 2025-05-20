Yazılı açıklama yapan Işık, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye’den doğrudan görüşme talep etmesi ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda temsilci atamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Işık, “AB’nin Kıbrıs konusunda temsilci ataması ve Hristodulidis’in Türkiye ile doğrudan görüşme talebi ile BM’in Kıbrıs sorununda yetkili taraflar olarak kabul ettiği Kıbrıs Türklerini devre dışı bırakma girişimleri Rum ve AB’nin amacını açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Kıbrıs Rum liderliği ve AB’nin ayrıca Kıbrıs Türklerini, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti haklarından vazgeçtirmeye çalıştığını söyleyen Işık, Kıbrıs Türklerinin Annan Planı da dahil 16 anlaşma sürecine onay verdiğini, Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in Kıbrıslı Türklere destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Işık, Kıbrıs Türk halkına haklarının iadesinin ancak KKTC’nin tanınmasıyla mümkün olduğunu ifade etti.